Tweede City Nightrun door stadscentrum: volledig nieuwe omloop met veel nieuwe gebouwen en unieke locaties Nele Dooms

06 november 2019

14u40 0 Dendermonde Voor de tweede keer op rij zal in Dendermonde op zaterdag 9 november de City Night Run plaatsvinden. Deelnemers krijgen dan de kans om een parcours te lopen doorheen openbare gebouwen en langs leuke locaties. Na het succes van vorig jaar, voorzien de organisatoren een volledige nieuwe omloop met toffe extra’s.

Een eerste City Night Run in Dendermonde vorig jaar was meteen een overrompelend succes. Door het grote aantal deelnemers was het in verschillende gebouwen af en toe zelfs aanschuiven om het parcours te kunnen vervolgen. “Een tweede editie kan dan ook niet op zich laten wachten”, zegt Jonas Roels van de organisatie. “Maar we zorgen wel voor wat nieuwigheden.”

De City Night Run is een recreatieve loop- of wandeltocht van ongeveer zeven kilometer door de bekendste gebouwen van de stad. “De deelnemers doen deze keer meer dan twintig bezienswaardigheden aan, met daartussen meer dan tien verschillende animaties en lichteffecten”, klinkt het. “Langs het parcours worden deelnemers opgezweept door het trommelgeroffel van de djembes en geweldige deuntjes van DJ’s, met als apotheose Flyboard Vlaanderen. Leuk is dat deelnemers op deze manier gebouwen betreden waar ze anders nooit zouden komen.”

Lopers en wandelaars komen zo in onder andere rusthuis Mariatroon, de B&B Torenhof, het Justitiehuis, de brandweer, academie, Stadswinkel, het vroegere klooster van de Zusters Heilige Sint-Vincentius, cafés op de Grote Markt, het Oscar Romerocollege, de bibliotheek en het OCMW Fietsatelier. De start van de City Night Run is voorzien om 20 uur voor de lopers. Nadien sluiten de wandelaars aan. Start en aankomst zijn voorzien aan het Atheneum van Dendermonde, aan de Zuidlaan. Het hele parcours wordt autoluw gemaakt van 20 tot 24 uur. Er geldt ook een parkeerverbod in het Nieuw Kwartier, het Sas, O.-L.-Vrouwkerkplein, Nachtegaalstraat, Franz Courtensstraat, Bogaerdstraat, Oude Vest en de parking Hollandse Kazerne. Info: www.nightrundendermonde.be.