Twee wagens rijden op viaduct frontaal op elkaar in Koen Baten

23 oktober 2019

08u19 38 Dendermonde Op de viaduct van Sint-Gillis-Dendermonde zijn woensdagochtend rond 7 uur twee voertuigen frontaal in aanrijding gekomen met elkaar. Vermoedelijk kwam één van de wagens van het station gereden en merkte hij het voertuig dat al op de brug reed te laat op.

Het moest een hevige klap geweest zijn, want beide voertuigen kwamen na de aanrijding dwars op de rijbaan tot stilstand. De wagens liepen aanzienlijke schade op en moesten getakeld worden. Niemand raakte gewond.

Een team van de Dendermondse brandweer kwam ter plaatse om de brokstukken op te ruimen. De twee rijstroken waren door het ongeval een tijd lang afgesloten. Het verkeer moest daardoor beurtelings omrijden via het station, wat vertragingen in beide richtingen veroorzaakte. Na 45 minuten was de rijbaan opnieuw vrijgemaakt.