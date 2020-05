Twee nieuwe ‘verdachte’ personen opgenomen met COVID-19 in ziekenhuis Koen Baten

30 mei 2020

12u01 0 Dendermonde In het AZ Sint-Blasius zijn de afgelopen 24 uur opnieuw twee nieuwe verdachte personen opgenomen in het ziekenhuis die mogelijk besmet zijn met het coronavirus. Er is ook wel opnieuw een patiënt ontslagen.

Het aantal gevallen in het Dendermondse ziekenhuis blijft de laatste dagen status quo en schommelt rond de drietal personen die nu nog in het ziekenhuis opgenomen zijn. Gisteren zijn er wel twee nieuwe personen bijgekomen die getest werden en waarvan het resultaat nog af te wachten valt. Nog een persoon ligt op intensieve zorgen in het ziekenhuis.