Twee nieuwe speeltoestellen voor Wastijnepark Nele Dooms

10 december 2019

13u21 1

Het Wastijnepark in de Boonwijk in Sint-Gillis-Dendermonde is twee nieuwe speeltoestellen rijker. Die werden geplaatst door personeel van de technische dienst van de stad Dendermonde. Hiervoor werden eerst de oude speeltoestellen verwijderd. “Die waren versleten en dus aan vervanging toe”, zegt schepen van jeugd Nele Cleemput (CD&V). “In de plaats zijn nu een staande wip en een pendelwip voorzien. Die toestellen zijn gemaakt uit robuust robiniahout, wat hen perfect doet passen in de natuurlijke omgeving van het park. Ze sluiten ook mooi aan bij de rest van de toestellen, een vogelnestschommel en een kabelbaan, en bij het picknickset die al langer in het Wastijnepark aanwezig zijn.” De twee nieuwe speeltoestellen moeten kinderen uit de buurt extra speelplezier bezorgen. “Het is zeker een nuttige investering, want dit park wordt heel druk bezocht door kinderen”, zegt Cleemput.