Twee nieuwe overlijdens in Sint-Blasius door coronavirus, gelukkig ook vijf patiënten ontslagen Koen Baten

04 april 2020

12u00 58 Dendermonde In het Sint-Blasiusziekenhuis in Dendermonde zijn van vrijdag op zaterdag opnieuw twee mensen overleden aan het coronavirus. In totaal verblijven er op dit moment 35 besmette patiënten in het ziekenhuis.

Er werden ook opnieuw 13 patiënten opgenomen in het ziekenhuis waarvan het resultaat nog niet bekend is. Van de 35 COVID-19-patiënten die aanwezig zijn, liggen er zeven op de dienst intensieve zorgen, dit aantal is niet meer gestegen in vergelijking met de vorige opnames.

Naast de overlijdens is er ook een beetje goed nieuws. Vijf patiënten die waren opgenomen met COVID-19 mochten het ziekenhuis opnieuw verlaten om thuis verder te herstellen. In totaal zijn al acht mensen overleden in het ziekenhuis van Dendermonde door het virus.