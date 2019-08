Twee nieuwe bussen omgetoverd tot rijdende promo voor Ros Beiaardommegang Nele Dooms

19 augustus 2019

14u06 3 Dendermonde Twee bussen rijden voortaan rond als promo voor de Ros Beiaardommegang, die in minder dan een jaar plaatsvindt in Dendermonde. Het gaat om twee nieuwe bussen van de firma Autocars ’t Ros Beiaard.

Die stelde het project trots voor op de Grote Markt in Dendermonde, waar op 24 mei 2020 ook de Ros Beiaardommegang haar apotheose zal beleven. “We lieten de splinternieuwe bussen bestickeren met het kleurrijke campagnelogo van de Ros Beiaardommegang”, zegt Filip De Hauwere van de busmaatschappij. “Dat gebeurde in overleg met het Ros Beiaardcomité. Wij zijn fan van het Ros Beiaard en zijn dan ook fier dat we met deze bussen kunnen uitpakken.”

Omdat de bussen niet alleen in België rondrijden maar ook daarbuiten, zal dus zowel in binnen- als buitenland rijdende reclame gemaakt worden voor de langverwachte ommegang.