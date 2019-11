Exclusief voor abonnees Twee nachten in de regen aanschuiven voor ticket Ros Beiaard Redactie

29 november 2019

00u00 0

De verkoop van kaarten voor de Ros Beiaardommegang in Dendermonde mag dan wel pas morgenochtend starten, al van gistervoormiddag zitten de eerste fans klaar. Goed ingeduffeld en met plastic regenjas maakten ze zich op om twee dagen en nachten lang op zelf meegebrachte stoeltjes aan het stadhuis te wachten. "Zot? Integendeel! We nemen geen enkel risico. Wij willen zeker zijn van onze plaatsen", zeggen Pierre Cammaert en zijn echtgenote Linda. Nadat zij al zo snel hun plekje inpalmden, stonden er gisteravond al zo'n honderd kandidaten voor de 2.000 zitjes die op 24 mei 2020 op de Grote Markt komen. De verkoop start morgen om 9 uur. Vandaag wordt om 11 uur het geleidingssysteem geïnstalleerd op de Grote Markt. Wie een kaartje wil, krijgt een polsbandje dat toegang geeft tot een afgebakende zone. Elkaar aflossen is niet toegestaan en aansluiten bij personen die er al staan mag ook niet. Elke persoon kan maximaal vier kaarten kopen. Daarbovenop is het wel toegelaten nog maximaal tien kaarten te kopen voor de generale repetitie op zaterdagavond.

Geniet van dit uniek aanbod Aanbieding loopt nog 02 dagen 17 uren 28 minuten 30 seconden ✓ Lees nu 4 8 weken gratis Nadien slechts €6,95 per 4 weken

✓ Krijg onbeperkt toegang Lees alle artikels op HLN.be en in de app

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode