Twee medewerkers bib testen positief op corona: bibliotheek neemt extra voorzorgsmaatregelen Nele Dooms

17 september 2020

09u06 0 Dendermonde Twee medewerkers van de bibliotheek van Dendermonde hebben positief getest op het coronavirus. Voor alle zekerheid wordt nu het volledige bibteam getest. Er worden ook extra voorzorgsmaatregelen genomen.

De twee betrokken medewerkers die besmet zijn met het coronavirus zijn in quarantaine geplaatst. Ze worden opgevolgd door hun huisarts. “Momenteel wordt ook in kaart gebracht met wie deze medewerkers een hoogrisicocontact gehad hebben”, zegt burgemeester Piet Buyse (CD&V). “Natuurlijk laten we voor alle zekerheid ook alle medewerkers van ganse bibteam testen.”

De bibliotheek, gehuisvest aan de Kerkstraat, blijft wel open. In het kader van extra voorzorgsmaatregelen schakelt de werking over op een minimale dienstverlening. Materialen uitlenen blijft mogelijk, maar gereserveerde materialen afhalen niet meer. “De uitleentermijn van alle materialen wordt voor deze week automatisch verlengd”, zegt schepen Els Verwaeren (N-VA). “De schoolbezoeken worden uit veiligheidsoverwegingen geannuleerd voor de rest van de week. En de vrijwilligerswerking wordt tijdelijk opgeschort.”

Ondertussen blijven als vanzelfsprekend de andere coronamaatregelen gelden. Bezoekers moeten een mondmasker dragen, handen ontsmetten bij het binnenkomen en minstens 1,5 meter afstand bewaren. Affiches en stickers duiden ter plaatse de looprichting aan. Er zijn een beperkt aantal bezoekers tegelijkertijd toegelaten. Alle medewerkers dragen een mondmasker of zijn afgescheiden door plexiglas. “Er worden nu bijkomende poetsrondes uitgevoerd, met extra aandacht voor het ontsmetten van contactpunten zoals balies en trapleuningen”, zegt Buyse.