Twee lichtgewonden na kop-staartaanrijding Koen Baten

14 januari 2020

13u12 4 Dendermonde Op de Bevrijdingslaan in Appels zijn dinsdag twee personen lichtgewond geraakt bij een stevige kop-staartbotsing. Beide voertuigen moesten getakeld worden.

Het ongeval gebeurde iets voor 10 uur ‘s ochtends in de richting van Dendermonde. Om een nog onbekende reden reed een voertuig achteraan in op zijn voorligger. Die werd enkele meters vooruit geduwd. Beide voertuigen liepen aanzienlijke schade op. Twee personen liepen ook lichte verwondingen op en moesten naar het ziekenhuis worden gebracht voor verdere verzorging.

Een rijstrook was kort afgesloten voor het verkeer, dat beurtelings moest passeren. De hinder bleef beperkt en twintig minuten later was de rijbaan opnieuw vrij voor het verkeer.