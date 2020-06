Twee jaar cel na bijzonder grof vluchtmisdrijf bij ongeval Koen Baten

12 juni 2020

12u58 0 Dendermonde/Lebbeke N.T. uit Lebbeke is door de politierechtbank in Dendermonde veroordeeld tot een gevangenisstraf van twee jaar nadat hij op een bijzonder grove manier vluchtmisdrijf heeft gepleegd. De man veroorzaakte een kop- staartaanrijding met gewonden in Dendermonde. Hij reed nadien langs het slachtoffer heen, keek haar even aan en reed nadien gewoon verder.

“Op deze manier vluchtmisdrijf plegen is wel echt bijzonder grof. Je weet dat het slachtoffer gewond is en kijkt haar gewoon nog even na voor je verder rijdt", aldus Peter D’Hondt. De man zelf gaf nadien ook nog verschillende verklaringen en zei dat hij niet reed die dag. De wagen werd uiteindelijk teruggevonden aan het station in Dendermonde met de sleutels op de achterwielen geplaatst. N.T. zelf kwam niet opdagen in de rechtbank maar kreeg een fikse straf opgelegd.

Naast de celstraf van twee jaar moet hij ook nog een boete betalen van 4.800 euro en kreeg hij een rijverbod van vijf jaar met alle examens. Zijn Opel Corsa werd ook verbeurd verklaard en als hij ooit nog wil rijden moet hij psychologische en medische proeven ondergaan.