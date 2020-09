Twee dagen verkeershinder in Van Langenhovestraat door rioolaansluiting Nele Dooms

03 september 2020

15u26 0 Sint-Gillis-Dendermonde In de Van Langenhovestraat in Sint-Gillis-Dendermonde zal zich twee dagen verkeershinder voordoen. Er moet een nieuwe rioolaansluiting gerealiseerd worden.

De werken zullen plaatsvinden op maandag 7 en dinsdag 8 september. Voor de aansluiting van de riolering moet de hele rijweg ter hoogte van huisnummer 126 afgesloten worden. Alleen plaatselijk verkeer is toegestaan. Er zal ook een parkeerverbod gelden ter hoogte van de werfzone. Voetgangers en fietsers met de fiets aan de hand behouden wel een doorgang aan de werken. Automobilisten moeten een omleiding volgen via de Hemelstraat en de Wilgenlaan. De werken worden uitgevoerd in opdracht van Farys.