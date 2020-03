Twee coronabesmettingen vastgesteld in ziekenhuis Sint-Blasius Nele Dooms

09 maart 2020



In het Algemeen Ziekenhuis Sint-Blasius in Dendermonde zijn tot nu toe twee besmettingen met het coronavirus vastgesteld. Twee patiënten legden een positieve test af. Het gaat om een man een vrouw. Ze wonen niet in Dendermonde. Wat hun woonplaats wel is, is niet gekend. De twee personen waren niet ernstig ziek door het coronavirus en zijn daarom niet opgenomen in het ziekenhuis. Ze moeten thuis in isolatie blijven. Dendermonde telt sinds vorige week één inwoner met het coronavirus. Ook die verblijft in quarantaine. De teller lijkt hier stabiel te blijven. Er zijn nog geen inwoners met besmetting bijgekomen tot nu.