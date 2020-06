Twee bestuurders blazen positief bij eerste alcoholcontrole in drie maanden tijd Koen Baten

14 juni 2020

10u45 0 Dendermonde De verkeersdienst van de lokale politie van Dendermonde heeft gisteren voor het eerst in drie maanden weer een statische alcoholcontrole gehouden op het hele grondgebied. Op verschillende plaatsen werd er gecontroleerd op alcohol in het verkeer. Op korte tijd werden twee positieve bestuurders betrapt, maar voor de rest hield iedereen zich aan de regels. “Deze controle is een waarschuwing dat we terug meer aanwezig zijn”, vertelt Kris Lamers.

Er werd gecontroleerd op de Zeelsebaan, in Baasrode, en de bruggen in Appels en Sint-Gillis-Dendermonde. Bij de derde controlepost werden er twee bestuurders betrapt op alcoholgebruik. Een chauffeur had direct stevig in het glas gekeken en had 2,18 promille in zijn bloed. Hij kreeg een onmiddellijke intrekking van 15 dagen. Nog een andere chauffeur blies juist boven de limiet van 0,22 en mocht drie uur niet rijden. In totaal werden er 68 voertuigen gecontroleerd.

“Dat is minder dan normaal, maar door de coronamaatregelen kunnen we onze snelle tester niet meer gebruiken en moeten we altijd het blaaspijpje opnieuw vervangen waardoor het iets langer duurt. Op deze manier kunnen we ook wel de papieren van de bestuurders grondig controleren", zegt Kris.

Naast de alcoholintoxicaties kon de politie ook nog enkele andere overtredingen vaststellen. Op de Baasrodestraat werd een voertuig in beslag genomen omdat het niet gekeurd en verzekerd was. Er werd ook een inbreuk op het voorlopig rijbewijs vastgesteld. Op de Zeelsebaan werd een chauffeur betrapt zonder rijbewijs en was er ook een inbreuk op een kinderzitje en de technische eisen voor een aanhangwagen. Op de Ooibrug in Appels werd een openstaande boete van een buitenlander meteen geïnd. Op de laatste controlepost werden ook nog inbreuken begaan op het niet dragen van een rijbewijs, de technische eisen en het misbruik van een commerciële nummerplaat.

De politie is tevreden met de cijfers na de eerste controle. Tijdens de coronaperiode werd er ook gecontroleerd, maar nooit op vaste locaties. “Toen hebben we 75 rijbewijzen ingetrokken voor alcohol en drugs. De helft minder dan dezelfde periode vorig jaar, maar toch nog altijd een aanzienlijk aantal wat aantoont dat de controles nog steeds nodig zijn. De komende weken zullen we dus zeker nog vaker aanwezig zijn op straat”, benadrukt Lamers.