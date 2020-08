Twee agenten gewond bij interventie in café waar afterparty aan de gang was Koen Baten

22 augustus 2020

11u10 20 Dendermonde Bij een interventie bij café ‘Choice’ op de Grote Markt in Dendermonde zijn twee agenten gewond geraakt. In het café zelf waren nog enkele personen aanwezig na het sluitingsuur. Ze waren er een afterparty aan het houden toen ze betrapt werden door de politie. Een agent kreeg zelf een trap in het gezicht.

Het was al na een uur ‘s nachts dat de agenten het café binnen gingen en nog twee personen aantroffen die nog steeds in het café waren. Het ging om twee twintigers, een man en een vrouw. Ze waren beiden onder invloed en werden agressief toen de politie de controle uitvoerde. Beide agenten raakten gewond bij de interventie. Een van hen kreeg een trap in het aangezicht.

De twee herrieschoppers werden opgepakt door de politie en zullen hun straf niet ontlopen. Korpschef Patrick Feys reageert opnieuw scherp op het geweld. “Mijn mensen die hun werk uitvoeren naar behoren en dan het slachtoffer worden van geweld is absoluut niet goed te keuren", zegt Feys. “Ik veroordeel het geweld hard en hoop dat ze snel weer herstellen", klinkt het.