Tuur haalt finale Europees kampioenschap acrogym en eindigt bij vijf beste: “Te weinig erkenning, maar prachtige sport” Nele Dooms

03 december 2019

15u01 0 Dendermonde Tuur Verlent (18) uit Grembergen mag zich bij de vijf beste acrogymmers van Europa noemen. Dat bewees hij samen met zijn acro-partner Fee Huysmans tijdens het Europees Kampioen Acrogym. Liefst zeventien uur per week training heeft de sportieve jongeman er voor over. “Acrogym krijgt dan misschien te weinig erkenning, het is wel een prachtige sport”, zegt hij.

Tuur Verlent moest er helemaal voor naar Israël om er deel te nemen aan het Europees kampioenschap Acro Gym of Acrobatische Gymnastiek. Samen met negentien andere mixed pairs, legde Tuur er met partner Fee zijn balans-oefening en tempo-oefening af. Het bracht hem naar de finale, waar hij uiteindelijk een vijfde plaats behaalde. De verre reis betekende ook flink wat uren training. Maar dat heeft Tuur er allemaal voor over.

“Die inspanningen zorgen er immers voor dat ik al zo ver ben geraakt”, zegt hij. “Maar een echte opoffering is dat niet voor mij, omdat ik de sport zo graag doe. Acrogym zorgt voor uitdagingen, maakt dat je je grenzen telkens opnieuw verlegt. Maar er komt ook communicatie en teamwork bij kijken. Daarbovenop zijn een portie lef en een dosis doorzettingsvermogen nodig. Kortom, acroygm daagt je uit en daar hou ik van.”

Dat acrogym doorgaans niet altijd veel aandacht krijgt, vindt Tuur dan ook jammer. De sport is niet erkend als Olympische discipline en dat vertaalt zich navenant ook in minder exposure. “Nochtans kost het voor de beoefenaars zoveel inspanningen, dat wat meer aandacht best aangenaam zou zijn”, meent Tuur. “Het is overigens ook gewoon heel leuk om naar te kijken. Dat komt omdat het erg gevarieerd is. Acrogym is een combinatie van balans, tempo en dans. Het zorgt voor spektakel. De sport wordt overigens best door veel volk beoefend, jongens en meisjes, in duo’s, trio’s en zelfs quatro’s.”

Tuur was amper zes toen hij begon te turnen. Hij werd lid van de Dendermondse turnvereniging GymMAX. “Ik startte als recreant , maar na amper drie weken les werd ik al uitgepikt om toestelturen te doen”, vertelt hij. “Omdat met ouder worden de kracht aan de armen wat ontbrak, schakelde ik over naar tumbling. Maar ik begon ook demo-turnen te doen, een mengeling van alle turndisciplines. Ik werd er opgemerkt door acro-trainers en aangesproken. Uiteindelijk belandde ik bij Ambitious Pro Gymnastics in Puurs, waar ik nu nog altijd acrogym train.”

Al is zeventien uur trainen per week niet evident om te combineren met studies. Tuur volgt momenteel het zevende jaar Dranken- en Wijnkennis en Restaurantmanagement aan PIVA in Antwerpen. “De combinatie trainen en school zorgt voor een bomvolle agenda”, stelt de sportieve jongeman. “Tijd voor andere activiteiten schiet er niet over, net als ruimte voor vrienden buiten de club. Ik train op maandag, dinsdag en donderdag, zaterdag en zondag en dus heb ik vooral contact met mensen binnen het acrowereldje.”

Maar aan motivatie en ambities geen gebrek bij Tuur. Wedstrijden, ook buitenlandse , beoefent hij al sinds het eerste leerjaar. En ook voor de toekomst zijn er duidelijke plannen. “Er zitten dit seizoen nog wel wat leuke wedstrijden aan te komen”, zegt hij. “Maar ik hoop vooral om het Wereldkampioenschap acrogym in Genève in mei 2020 te halen. Daarvoor werk ik volop al die uren. Al snap ik dat het niet evident zal zijn. Ik moet volgend seizoen opboksen tegen topsporters die 28 uur per week trainen. En dus is het grootste doel: mijn grenzen blijven verleggen.”