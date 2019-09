Turnclub GymMAX zoekt extra trainers voor recreatieve gymnasten Nele Dooms

16u47 0 Dendermonde Turnclub GymMAX van Dendermonde is op zoek naar extra trainers. Aanleiding is het gestegen aantal gymnasten in de sportvereniging en een nieuwe indeling in groepen. Dat is het resultaat van een aanpassing van de recreatieve werking binnen de club.

Eind 2017 besloot GymMAX, die haar thuisbasis heeft in de turnzaal van de sporthal in Sint-Gillis, haar recreatieve werking over een andere boeg te gooien. Voor de disciplines toestelturnen, tumbling en trampoline koos het bestuur ervoor om niet langer in leeftijdsgebonden, maar wel in niveaugebonden groepen te werken. Het aantal groepen werd daarvoor het seizoen daarop uitgebreid, maar het aantal gymnasten per groep wel beperkt. De indeling in de niveau’s werd strikt aangehouden.

“Hierdoor kunnen ook de recreatievelingen zo goed mogelijk begeleiden en hebben ook zij optimale groeikansen”, zegt Ellen Heireman van GymMAX. “Deze aanpak wierp al na één seizoen vruchten af. Het merendeel van de gymnasten steeg diverse niveau’s. Bij inschrijving van nieuwe leden, worden di bovendien meteen getest zodat ze direct in de groep van het niveau dat aansluit bij hun mogelijkheden zitten.”

Alleen blijkt GymMAX nu wat slachtoffer van haar eigen succes. Om alle geïnteresseerde kinderen een plaats binnen de werking te geven, zijn dringend extra trainers nodig. “Wie een pedagogisch of sportdiploma heeft, kan bij ons aan de slag”, klinkt het. “Maar ook wie gewoon goed om kan gaan met kinderen en een sportieve geest heeft, heten we graag welkom.” Geïnteresseerden kunnen contact opnemen via nieuwetrainers@gymmax.be​ of 0470/08.83.41.

