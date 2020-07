Tuinhuis gaat volledig in vlammen op na problemen met kachel, ook asbest vrijgekomen Koen Baten

14 juli 2020

18u44 4 Baasrode In de Mandekensstraat ter hoogte van de Rosstraat in Baasrode is in de vooravond een tuinhuis volledig in vlammen op gegaan. In het tuinhuis stond een kachel te branden met enkele papieren in. De bewoners, een ouder koppel zaten binnen in de woning op het moment dat de brand is ontstaan en werden opgevangen door de buren.

Het was rond 17.15 uur dat de brand ontstond in het tuinhuis achteraan. De man had er de kachel aangezet om enkele papieren te verbranden, maar dit liep plots uit de hand. De buren van enkele huizen verder merkten de rook op en verwittigden onmiddellijk de brandweer.

De rookontwikkeling was enorm en de vlammen sloegen al uit het dak bij aankomst van de hulpdiensten. Op het dak lag ook asbest dus werd onmiddellijk aan de buurtbewoners gevraagd om ramen en deuren te sluiten uit voorzorg. Uiteindelijk bleef de verspreiding van de asbest beperkt, maar de stad Dendermonde werd toch op de hoogte gebracht om een onderzoek te doen naar de mogelijke vervuiling.

De brandweer kon voorkomen dat de brand oversloeg naar een andere stal met kippen in en de woningen. Ze moesten wel een hele tijd nablussen alvorens alles onder controle was. De bewoners, die onder de indruk waren van de feiten, werden opgevangen bij de buren om te bekomen. De Rosstraat was tijdens de interventie volledig afgesloten.