Tuinconcerten bij Cultuurcentrum Belgica Nele Dooms

03 september 2020

15u41 1 Dendermonde Om de zomer nog iets te verlengen, plant Cultuurcentrum Belgica nog enkele tuinconcerten. Die vinden in september plaats.

The Wizards mogen op vrijdag 4 september de spits afbijten. De muzikanten omschrijven hun band als ‘orkest van Grembergen dat speelt als ’t past’. De groep haalt parels uit de jaren zestig en zeventig van onder het stof en blaast ze op eigenzinnige manier weer leven in. Hun jukebox is gevuld met JJ Cale, The Dixie Cups, Steve Miller Band en The Hollies. De deuren voor dit concert openen om 19 uur. Wie zich van een coronaproof zitplaats wil verzekeren, komt best op tijd.

Diezelfde dag speelt ook Sons of Sirius. Deze folkband uit het Dendermondse brengt zowel traditionals als zelfgeschreven nummers, soms een luisternummer, dan weer een dansbaar deuntje. De muzikanten spelen op 4 september tijdens de lunchpauze, vanaf 12.15 uur. De tuin is open vanaf 11.30 uur.

Ook tijdens de lunch op vrijdag 11 september is er muziek. Dan staan The Father, the Son and the Holy Simon op het podium voor een tuinconcert. Met dit powertrio zal het er pittig aan toe gaan. Alle tuinconcerten vinden plaats in Le Jardin Creole, de stadstuin aan Huis van Winckel in de Kerkstraat.

Info: www.ccbelgica.be.