Trouwen in tijden van corona: aantal burgerlijke huwelijken voorbije maanden gehalveerd Nele Dooms

10 juni 2020

17u51 0 Dendermonde Trouwen in tijden van de corona dat doen we bijna niet. Dat blijft uit cijfers van burgerlijke huwelijken die burgemeester Piet Buyse (CD&V) tijdens de jongste gemeenteraad bekend maakte. Het aantal werd de voorbije maanden bijna gehalveerd, omdat veel koppels ervoor kozen hun trouw uit te stellen.

De coronacrisis brak uit in maart en dat is ook meteen aan de huwelijkscijfers in Dendermonde te merken. Normaal zouden dan 8 trouwpartijen in het stadhuis plaatsvinden. Dat werden er uiteindelijk slechts twee. Van de 16 voorziene huwelijken in april vonden er dan weer maar 4 plaats. In mei huwden slechts zeven koppels. En van de 32 huwelijken gepland in juni zijn er nog maar 19 voltrokken. “Omdat de coronacrisis heel wat beperkingen oplegt voor trouwfeesten, kiezen veel paartjes er liever voor hun heugelijke dag uit te stellen naar het najaar of zelfs meteen naar 2021", stelt burgemeester Piet Buyse vast.

De burgemeester gaf de cijfers naar aanleiding van een vraag van oppositieraadslid Tom Bogman rond “trouwen in open lucht”. “Burgerlijke huwelijken mogelijk maken in open lucht zou niet alleen in coronatijden handig zijn om social distancing in acht te nemen, maar kan ook heel sfeervol zijn”, zegt Bogman. “Er zijn heel wat charmante locaties in de stad die hiervoor zouden kunnen dienen. Ik denk bijvoorbeeld aan de site van het Zwijvekemuseum.”

Volgens burgemeester Buyse zijn burgerlijke huwelijken in de stad echter niet mogelijk. “Er werd al eens een onderzoek naar mogelijke locaties, zoals bijvoorbeeld het begijnhof en het stadspark gedaan, maar geen ervan werden weerhouden. Ofwel omdat het wettelijk niet kan, ofwel omdat er praktische bezwaren zijn. En laat ons eerlijk zijn: onze trouwzaal in het stadhuis heeft zo’n fantastische uitstraling dat daar eigenlijk geen enkele andere locatie tegenop kan.”