TROS FM vormt muzikaal front tegen corona met ‘Het Thuisfront’ Nele Dooms

20 maart 2020

17u13 0 Dendermonde De regionale radiozender TROS FM uit Dendermonde wil zijn steentje bijdragen om de vele mensen die nu noodgedwongen thuis blijven door de coronacrisis toch ook wat plezier te bezorgen. Daarom starten de radiomakers met ‘Het Thuisfront’. “We gaan een muzikaal front vormen tegen corona”, zegt Dany Van Steen.

“Iedereen wordt gevraagd om zoveel mogelijk thuis te blijven ter bestrijding van het coronavirus. Activiteiten van thuis uit zijn ook een must”, zegt Van Steen. “Daarom geeft TROS FM het voorbeeld met het nieuwe gelegenheidsprogramma: Het Thuisfront. Onze medewerkers maken radio van thuis uit en presenteren zo dagelijks de sound en vibe van TROS FM. Daarbij komt ook extra gerichte informatie uit onze regio aan bod en elk uur een up to date nationaal nieuwsbulletin.”

Volgens Van Steen kan er geen muziek genoeg zijn in deze tijden. “Muziek helpt om positief te blijven”, zegt hij. “Met TROS FM proberen we alvast voor de juiste sfeer te zorgen. We vervullen de dagelijkse nood aan een positieve noot, met een swingende waaier aan ‘joie de vivre’-muziek. Normaal gezien draaien we geen verzoekjes, maar in deze coronatijden maken we daar een uitzondering op.”

Het Thuisfront zendt uit vanaf zaterdag 21 maart.