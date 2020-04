TROS FM lanceert kleurplaat voor vuilnisophalers Nele Dooms

01 april 2020

17u31 0 Dendermonde De regionale radiozender TROS FM van Dendermonde lanceert een kleuractie om vuilnisophalers een hart onder de riem te steken. Kleurplaten zijn te vinden op de website van de radio.

“In deze coronatijden zijn heel wat mensen actief om ons te helpen. Laten we hierbij ook zeker de vuilnisophalers niet vergeten”, zegt Danny Van Steen van TROS FM. “Zij halen al ons afval op en lopen daarbij toch ook wel enig risico. Ook zij zijn onze helden.”

Met een kleurplaat wil de radiozender de helden graag eens in de spotlight zetten. “Wie wil, kan de tekening downloaden, inkleuren en aan de vuilnisophalers schenken of een mooie plaats voor het raam geven”, zegt Van Steen. “Zo laten we zien dat iedereen aan hen denkt.”