Trommels, trompetten en vlaggen: Leden volkskunst Reynout zorgen elke avond voor muzikaal applaus

20 april 2020

Dendermonde Met trommels, trompetten en vlaggen, zelfs de eigen stem af en toe. Zo zorgen de leden van volkskunstgroep Reynout van Dendermonde elke avond klokslag 20 uur voor muzikaal applaus.

Elk voor zijn eigen deur, want zo hoort het in deze coronatijden, zorgen tal van Reynout-leden in de Ros Beiaardstad ‘s avonds voor kleine concertjes of een beetje spektakel. Ze vendelen en musiceren om alle zorgverleners een hart onder de riem te steken en voor iedereen getroffen door het coronavirus.

de actie levert tal van leuke filmpjes op, die Reynout deelt op haar Facebookpagina. “Als we snel weer samen met familie en vrienden aan tafel willen schuiven, moeten we nu op het scherm naar elkaar wuiven”, zegt Michel Van Driessche van Reynout. “Wij doen dat op een muzikale manier. Festivals zijn er niet tot eind augustus en dus ook ons eigen Internationaal Reynout Festival niet. Maar het belet ons niet om nu elke avond voor wat show te zorgen. We kijken uit naar het moment waarop de quarantaine niet meer hoeft en we elkaar weer fysiek kunnen ontmoeten. Maar ondertussen blijven we elke avond om 20 uur vendelen en musiceren, al minstens tot 3 mei.”