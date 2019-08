Trio legt Dodentocht af voor verwaarloosde en mishandelde honden Nele Dooms

05 augustus 2019

12u59 4 Dendermonde Kristel Blommaert uit Dendermonde, dierenliefhebster die zich inzet voor honden in nood, gaat deze zomer een serieuze uitdaging aan ten voordele van mishandelde en verwaarloosde hondjes. Samen met Cedric Vispoel en Mario De Vadder zal ze deelnemen aan de honderd kilometer lange Dodentocht. Het trio laat zich sponsoren voor de vzw Hope for Paws.

Als het op benefieten aankomt, is Blommaert niet aan haar proefstuk toe. In het verleden nam ze al diverse initiatieven, zoals onder andere een hondenwandeling om geld in te zamelen voor het goede doel. Ondertussen is het nu ook de vijfde keer dat ze de Dodentocht zal stappen, samen met Cedric Vispoel en Mario De Vadder.

“We vinden het een goede manier om geld te verzamelen”, zegt Blommaert. “We stappen ten voordele van de vzw Hope for Paws, waar ik vrijwilligster ben. Die organisatie werd opgericht om asielen in binnen-en buitenland financieel te ondersteunen en hulpgoederen in te zamelen. Zo worden verwaarloosde en mishandelde hondjes in binnen-en buitenland geholpen. De verzamelde centen worden gebruikt voor onder andere dierenartskosten, medicatie en voeding.”

Na de Dodentocht neemt het trio overigens geen tijd om te recupereren. Meteen daarna staat al een volgende activiteit op stapel. Blommaert zal met een Mojito-bar te vinden zijn tijdens de Proche Rommelmarkt in Grembergen, op 15 augustus. Ook hiervan gaat de opbrengst naar de viervoeters die Hope for Paws helpt.

Wie wil sponsoren, kan via Facebook contact opnemen met Kristel Blommaert.