Tribunes langs parcours Ros Beiaardommegang zo goed als uitverkocht, tickets voor Grote Markt beschikbaar op 30 november Nele Dooms

13 november 2019

17u52 0 Dendermonde Nadat de Ros Beiaardgekte in Dendermonde al volop toesloeg bij activiteiten in aanloop van de ommegang, zoals de Wildemanloop en aanstelling van de nieuwe Vier Heemskinderen, blijkt de belangstelling voor het gebeuren alleen maar verder grotere proporties aan te nemen. Dat vertaalt zich ook in de verkoop van tickets voor plaatsen op tribunes langs het parcours van de ommegang op zondag 24 mei 2020. Die vliegen de deur uit.

In die mate zelfs dat alle beschikbare tribuneplaatsen langs het parcours zo goed als uitverkocht zijn. Zo’n 13.000 van de in totaal bijna 15.000 beschikbare plaatsen zijn verkocht. Eerst konden bedrijven, verenigingen en families sinds juni pakketten kaarten reserveren met telkens een minimum van 25 stuks. “Daar is massaal gebruik van gemaakt”, zegt Patrick Segers van het Ros Beiaardcomité. Vanaf midden oktober konden geïnteresseerden ook individuele kaarten langs het parcours aankopen. Ook deze verkoop liep bijzonder vlot. De 2.000 kaarten die nu nog over zijn, houden we ter beschikking om mee in verkoop te steken op zaterdag 30 november”.

Op die dag worden in het stadhuis aan de Grote Markt de kaarten voor de tribunes op de Grote Markt, zowel voor Generale Repetitie als voor Ommegang zelf, en voor het Justitieplein verkocht. Nu al wordt verwacht dat het een stormloop wordt voor die tickets, met lange wachtrijen. Het gaat om individueel genummerde zitplaatsen. Voor de generale repetitie kosten die 20 euro. Voor de ommegang op de Grote Markt zelf bedraagt de prijs 60 euro. Er zijn 2.000 plaatsen. De ongeveer 800 tickets voor op het Justitieplein kosten 40 euro per stuk. De overige 2.000 tickets voor langs het parcours kosten 25 euro.