Treuzencomité zal reuzenstoet zonder sponsoring organiseren dit jaar: “Voor lokale handelaars zijn het al onzekere tijden genoeg” Nele Dooms

14 april 2020

16u49 0 Dendermonde Als de regering het tegen dan toelaat, dan zal de jaarlijkse reuzenstoet in Grembergen naar aanleiding van de Septemberkermis doorgaan. Maar het zal wel een editie zonder sponsoring zijn. Treuzencomité schreef zopas haar trouwe sponsors daarover aan. “Voor lokale handelaars zijn het al onzekere tijden genoeg. We willen hen een hart onder de riem steken”, klinkt het.

De reuzenstoet in Grembergen is een unicum in Vlaanderen. In de parade wandelen tal van reuzen mee, die allemaal geïnspireerd zijn op Grembergse volksfiguren van vroeger en nu. In september zal het evenement aan de 36ste editie toe zijn. “Om deze stoet te laten uitgaan, kunnen we elk jaar rekenen op sponsoring van een 150-tal lokale handelaars. Die vermelden we dan steevast in de Gazet van Grembergen, zegt voorzitter Niek Verberckmoes. “Maar van die sponsoring gaan we dit jaar afzien. Het zijn immers vreemde tijden voor iedereen.”

Alle trouwe sponsors van de reuzenstoet krijgen een brief van Treuzencomité in de bus om mee te delen dat de vereniging dit jaar geen sponsoring zal vragen. “Velen van de Grembergse handelaars zijn verplicht gesloten, hebben hun hele organisatie moeten omgooien of hebben het minder eenvoudig dan de voorbije jaren”, zegt Verberckmoes. “Dat is de reden van onze beslissing om de stoet deze keer zonder sponsorgeld te organiseren. We zullen die vooral bekostigen met de spaarpot voor noodgevallen die we in de loop van voorbije jaren aanlegden.”

Treuzencomité beseft dat het door deze beslissing wel financiële keuzes zal moeten maken om het plaatje rond te krijgen. “Daar zullen we de komende weken over nadenken”, zegt Verberckmoes. “Ondertussen hopen we dat iedereen gezond blijft en deze coronacrisis zo snel mogelijk achter de rug is.”