Treinverkeer onderbroken tussen Dendermonde en Schellebelle, vervangbussen worden ingelegd KBD

18 februari 2020

11u59 62 Dendermonde Op de spoorlijn tussen Dendermonde en Schellebelle is er op dit moment geen treinverkeer mogelijk na een aanrijding van een persoon. Het incident gebeurde iets voor 11 uur vanmorgen. Er worden vervangbussen ingelegd door de NMBS.

Door een aanrijding van een persoon ter hoogte van de Meersstraat in Dendermonde is er op dit moment geen treinverkeer mogelijk tussen de stations van Dendermonde en Schellebelle. Wie met de trein moet reizen, kan rekenen op een vervangbus. Hoelang de problemen nog zullen aanhouden is op dit moment niet duidelijk.

Wie met vragen zit over zelfdoding, kan terecht bij de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 en op www.zelfmoord1813.be.