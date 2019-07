Treinpersoneel trekt aan alarmbel: “Dienstverlening nog meer afbouwen, is onaanvaardbaar” Nele Dooms

04 juli 2019

16u40 0 Dendermonde “De dienstverlening nog meer afbouwen is onaanvaardbaar.” Dat zegt het treinpersoneel in het station van Dendermonde. Nu al worden ze er geconfronteerd met loketten die vaak gesloten moeten blijven door personeelsgebrek. Dat er ook plannen zijn om de dienstverlening van de stationschefs af te bouwen en de fietsenstalling voor het personeel te elimineren, zet kwaad bloed. “Er is een grotere waardering van het treinpersoneel en de -reiziger nodig”, klinkt het.

Nieuwe plannen van de NMBS om in 49 stations de dienstverlening aan te passen, onder andere met sluiting en kortere openingstijden van loketten, veroorzaakt ook bij het treinpersoneel in Dendermonde en Buggenhout ongerustheid en boosheid. Zij vinden het niet kunnen dat de dienstverlening nog meer wordt afgebouwd. “Tijd om aan de alarmbel te trekken”, zegt Bart Callaert, treinbestuurder, militant van ACOD en actief bij sp.a Buggenhout. “In tijden waar iedereen kreunt onder de files is het beste alternatief een forse investering in openbaar vervoer. Maar het personeel merkt alleen maar een verdere afbouw van dienstverlening.”

Het treinpersoneel in Dendermonde ziet pendelaars die het Dendermondse station bezoeken steeds meer geconfronteerd met gesloten loketten. “Ze kunnen gewoon niet open zijn, omdat er een onderbemanning door personeelstekort is”, schetst Callaert. “In Buggenhout zijn al lang geen loketten meer. Die werden jaren geleden al definitief gesloten. Maar in Dendermonde zouden ze nog moeten open zijn. Alleen is er geen volk om ze te bemannen. En dat terwijl voor Dendermonde als centrumgemeente in deze regio eigenlijk goed uitgebouwd en modern openbaar vervoer erg belangrijk zou moeten zijn. Online reservaties voor treintickets zijn heus niet voor iedereen zo eenvoudig. Er is nood aan open loketten.”

“Nood aan herwaardering”

Bovendien zijn er plannen om de dienstverlening van de stationschef af te bouwen. Ook de intentie om de faciliteiten zoals een afgesloten fietsenstalling van het personeel in Dendermonde af te bouwen, zetten kwaad bloed bij het treinpersoneel. “Beveiligde fietsenstallingen zijn een must, overigens niet alleen voor het personeel, maar ook voor de reizigers”, klinkt het. “De elektrische fiets is de toekomst, maar die kosten ook enorm veel centen. Dan moet beveiligd stallen mogelijk zijn.”

“De stations van Buggenhout en Dendermonde zijn nu al, hoewel ze druk bezocht worden, aftands”, schetst Callaert. “Er is al lang sprake over renovatieplannen, maar het blijft wachten op realisaties en in de tussentijd zijn er alleen maar afbraakmaatregelen die klantentevredenheid én de situatie bij het personeel alleen maar nijpender maken. In Dendermonde blijft het maar wachten op de uitvoering van het masterplan voor heropwaardering van de stationsomgeving. En in Buggenhout blijkt een al lang verwachte renovatie nu uit te draaien op enkel wat herstellingswerken aan de asfaltlaag rond het station. Er is dringend nood aan een herwaardering.”