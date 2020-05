Transformatie voor kapsalon Bobhead: “Glazen suites voor persoonlijke aanpak, ook na coronatijd” Nele Dooms

20 mei 2020

14u32 0 Dendermonde De kapsalons zijn weer open en dat is ook het geval voor Bobhead in Sint-Gillis-Dendermonde. Het kapsalon aan de Sint-Gillislaan onderging voor de heropening een volledige transformatie. Klanten kunnen er voortaan plaatsnemen in individuele glazen suites. “En die boxen behouden we ook na de coronacrisis”, zegt Sofie Schrauwen. “We gaan voor een complete beleving en verwennerij.”

Bij kapsalon Bobhead hebben ze zo hun eigen manier gevonden om om te gaan met de huidige coronacrisis en de social distancing die daarbij zo belangrijk is. Het resultaat is een volledig nieuw concept voor de zaak. “We haalden vakmannen van Houtambacht over vloer om de zaak een make-over te geven”, zegt Schrauwen. “Zij moesten in de zaak meer privacy voor individuele klanten creëren. Dat zijn de Bobhead suites geworden. We gingen op zoek naar een creatieve oplossing om ons te beschermen tegen rondvliegende speekseldruppeltjes, maar hebben nu meteen ook een manier in huis om klanten meer rust te geven en te zorgen voor een persoonlijke aanpak.”

De glazen boxen zijn dan ook meteen een blijvertje en niet alleen bestemd om de coronacrisis te overbruggen. “Het is een blijvende investering omdat we er ons van bewust zijn dat dit een situatie is die we nog lang gaan meedragen”, zegt Schrauwen. “En het is natuurlijk altijd fijn om klanten meer service te bieden met persoonlijk advies en volle aandacht van één kapster en meer tijd en beleving te geven.”

Bobhead heeft voortaan twee knipzones en een zone voor kleuringen. Mannen krijgen ook een aparte corner. Het kapsalon behoudt ook haar online shop voor thuiskleurders, die tijdens de voorbije lockdown-weken het levenslicht zag. “Corona of niet, ons doel is nog steeds klanten een goed gevoel te blijven geven”, klinkt het.