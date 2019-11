Trage wegen in kaart: wie bepaalt mee welke buurtwegen opknapbeurt verdienen? Nele Dooms

28 november 2019

Het Regionaal Landschap Schelde-Durme is, in samenwerking met het stadsbestuur van Dendermonde, volop bezig met de opmaak van een trage wegenplan voor Appels. Bedoeling is een netwerk van buurtwegen uit te bouwen tot nieuwe wandelingen en rustigere en veiligere alternatieven te voorzien voor zwakke weggebruikers. Daarvoor zijn de voorbije maanden de verschillende buurtwegen in deze streek al in kaart gebracht en geïnventariseerd. “Het is nu de bedoeling die te evalueren en te bekijken welke trage wegen een opknapbeurt verdienden”, zegt Lies Vervaet van het Regionaal Landschap. “Iedereen, alle inwoners van Appels en de Sint-Onolfspolder mogen daar hun zeg over doen.” Wie wil meewerken en mee de toekomst van de trage wegen bepalen, kan via www.rlsd.be een evaluatiebundel vinden. Die indienen kan tot zondag 1 december via lies@rlsd.be. Alle inzendingen vormen samen de basis voor de Open Evaluatieavond op donderdag 12 december. Geïnteresseerden kunnen dan terecht in De Appelbloesem, aan de Heirstraat in Appels. “Hoe meer verschillende soorten gebruikers zoals landbouwers, wandelaars, fietsers, ruiters, gezinnen en buurtbewoners aan deze avond deelnemen, hoe beter”, benadrukt Vervaet. “Zo kan elke gebruiker aangeven welke accenten hij belangrijk vindt. Doel van de avond is samen op zoek te gaan naar trage wegen die helpen om nuttige verbindingen te creëren.”