Tractor komt even in problemen naast spoorweg, treinverkeer half uur stilgelegd Koen Baten

11 juli 2019

16u40 0

In Oudegem is een tractor deze middag even in de problemen gekomen naast de sporen. Hij kwam voor een deel op de sporen terecht waardoor het treinverkeer even stilgelegd moest worden. Het incident gebeurde omstreeks 16.00 uur vanmiddag. Een half uur later was de tractor al verwijderd van de sporen en kon het treinverkeer zich terug op gang trekken. Er waren wel korte vertragingen. Niemand raakte gewond en er was geen schade aan de sporen.