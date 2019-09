Tot vrijdagavond eenrichtingsverkeer in deel Brusselstraat Nele Dooms

11 september 2019

Nog de hele week geldt er eenrichtingsverkeer in een deel van de Brusselsestraat in hartje Dendermonde. Een aannemer is er gestart met de plaatsing van paalfunderingen voor een woning. De werfzone situeert zich aan huisnummer 20. Om de werken veilig te laten verlopen, is er eenrichtingsverkeer ingevoerd tussen de rotonde aan de Oude Vest en de Vlasmarkt. Chauffeurs die van de Oude Vest komen, kunnen de Brusselsestraat in en richting Vlasmarkt rijden. Verkeer dat van de Vlasmarkt komt, moet een omleiding volgen via de Sint-Jorisgilde, Gildenhof en Sint-Rochusstraat. Fietsers, bromfietsers en voetgangers kunnen wel in beide richtingen passeren. Ter hoogte van de werfzone geldt ook een parkeerverbod. De verkeersmaatregelen gelden tot en met vrijdagavond 13 september.