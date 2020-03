Tot 16 jaar effectieve celstraf voor betrokkenen in groot kinderpornoproces: “Hij ging op zoek naar exclusieve kinderporno en minderjarigen om te misbruiken” Nele Dooms

31 maart 2020

12u56 24 Dendermonde De Dendermondse rechtbank heeft zopas uitspraak gedaan in het De Dendermondse rechtbank heeft zopas uitspraak gedaan in het grote kinderpornoproces dat daar werd gevoerd. De gevangenisstraffen lopen op tot 16 jaar effectief. Vijf mannen stonden terecht voor het maken en verspreiden van kinderporno. De vijf hielden er een gestructureerde fotodatabase op na. Hun interesse ging vooral uit naar jongens vóór de puberteit. Voor één van de mannen, D.D. uit Wetteren , wil de rechter eerst een psychiatrisch onderzoek om te weten of de man aan een geestesstoornis zou lijden.

Drie Belgen, een Brit en een Nederlander moesten zich voor de correctionele rechtbank in Dendermonde verantwoorden. Jarenlang wisselden ze kinderpornografische foto’s en video’s met elkaar uit. Ze maakten ook zelf nieuw materiaal en gebruikten dat om te ruilen. Zo maakten ze bijvoorbeeld beeldmateriaal van nietsvermoedende slachtoffertjes op het strand of aan kleedkamers in zwembaden. De vijf mannen zetten bovendien anderen aan om kinderen te misbruiken en de beelden daarvan naar hen door te sturen.

Bij huiszoekingen werden uiteindelijk bijna twaalf miljoen bestanden aangetroffen, de grootste hoeveelheid aan kinderporno ooit aangetroffen in ons land. Een veertigtal slachtoffers konden worden geïdentificeerd. Child Focus stelt zich tijdens het proces burgerlijke partij voor de slachtoffers die niet geïdentificeerd konden worden.

Zonder geweten

De rechter oordeelde bijzonder streng voor eerste beklaagde, N.M. Hij kreeg niet alleen een effectieve celstraf van 16 jaar, maar is ook voor 20 jaar ontzet uit zijn rechten. “Deze man was actief en obsessief op zoek naar exclusief kinderpornografisch materiaal en naar minderjarigen waarmee hij seksualiteit kon beleven”, klinkt het in het vonnis. “Hij had intensieve contacten met andere beklaagden om zichzelf een gevoel van normaliteit te bezorgen, toegang te hebben tot meer kinderen en zonder gewetensbezwaren kinderporno te laten vervaardigen en kinderen te misbruiken. Hij vervulde een voortrekkersrol en had de meeste internationale contacten. Bovendien vergreep hij zich aan zijn eigen zoon en stiefzoon en stelde hen opzettelijk en doelbewust bloot aan de seksuele interesse van andere pedofielen.”

S.K., tijdens het proces omschreven als “een koele en manipulatieve psychopaat, een kernpedo waar geen behandeling voor mogelijk is”, kreeg van de rechter zes jaar effectieve celstraf. Nog twee andere betrokkenen, M.T. en L.D. weden veroordeeld tot respectievelijk 3 en 5 jaar effectieve gevangenisstraf. Ook zij zijn voor ettelijke jaren hun burgerrechten kwijt.

Voor D.D., een 33-jarige verkoper en hersteller van computermateriaal uit Wetteren, wil de rechtbank eerst een psychiatrisch onderzoek laten uitvoeren door drie dokters. Die moeten duidelijkheid scheppen of de man op het ogenblik van de feiten aan een geestesstoornis leed. D.D. wordt de “bibliothecaris” van de kinderpornobende genoemd. Op zijn computer hield hij een gigantische verzameling van meer dan tien miljoen bestanden met kinderpornografisch materiaal bij. “Ik wilde gewoon de grootste verzameling van allemaal hebben en bleef maar downloaden”, vertelde hij daarover aan de rechter tijdens het proces. Volgens zijn advocaat lijdt de man aan borderline, depressie, dwanggedrag en obsessies. Nog volgens zijn advocaat zou hij pedofiel zijn. Hij verblijft momenteel in een centrum voor een behandeling.