Tot 10.000 euro subsidie voor renovatie handelspanden moet mee voor heropwaardering winkelkern zorgen: Huis Hiel krijgt tweede leven Nele Dooms

21 mei 2019

12u45 8 Dendermonde Wie in het centrum een leegstaand handelspand wil renoveren, kan daar nu tot 10.000 euro subsidie voor krijgen. Met het initiatief zet het Dendermondse stadsbestuur in op een opwaardering van de stad en een aantrekkelijkere winkelkern. Een eerste subsidie gaat al zeker naar het historische Huis Hiel in de Brusselse straat, dat nu een tweede leven krijgt. “We hopen dat nog veel eigenaars gebruiken maken van deze subsidie”, zegt schepen Dieter Mannaert (CD&V). “Er is nog 130.000 euro te verdelen.”

Al ettelijke jaren stond ‘Huis Hiel’, op de hoek van de Brusselsestraat met de Molenstraat rechtover het Heldenplein in hartje stad, leeg en te verkommeren. Door verbouwingswerken van Dendermondenaar Erik Parijs en zoon Lucas krijgt het nu een tweede leven. Het pand dateert uit begin 1900 en is altijd goed gekend geweest in Dendermonde. Dat was te danken aan de flamboyante bewoners decennia geleden. Emmanuel Hiel, geboren in 1918 en gevierd architect, kwam er als kind met zijn moeder wonen, die er een speciaalzaak in rookwaren opende. Hiel verbleef er de rest van zijn leven, ook na zijn huwelijk met de Nederlandse Leontine. Het was een excentriek koppel, dat huisdieren liet cremeren, op reis ging met twee kippen en uit schrik voor een tekort aan voedsel groenten en fruit hamsterde in weckpotten. Het pand drukte jarenlang mee de stempel op het uitzicht van de stad.

Niet meer te herkennen

Nu is het gebouw binnenin in niets meer te herkennen met hoe het er vroeger uitzag. Het donkere vervallen interieur met afbrokkelende muren en kleine kamertjes heeft plaats geruimd op het gelijkvloers voor een licht en ruim handelspand. Op de verdiepingen zijn twee duplex en drie appartementen uitgebouwd. De gevel is volledig opgeschoond.

“Door zelf keihard de handen uit de mouwen te steken, hebben we hier echt iets moois van gemaakt”, zeggen Erik Parijs en zoon Lucas. “Dit pand heeft zo’n geschiedenis en zo’n mooie ligging, dat het ons aantrok om er iets mee te doen. Zo’n subsidie van de stad voor de renovatie van leegstaande handelspanden is dan enkel toe te juichen. Het is zeker een extra stimulans om leegstaande panden in een centrum een nieuw leven te geven. Dat komt de hele stad ten goede.”

Eigenaars kunnen sinds kort maximum 5.000 euro subsidie krijgen voor de renovatie van de gevel van een leegstaand handelspand. Ook voor binnenin is een gelijkaardige subsidie voorzien. In totaal kan er per pand dus 10.000 euro betoelaagd worden. Van de oorspronkelijke pot van 150.000 euro, schiet er nu nog 130.000 euro over. De subsidiemogelijkheid loopt nog tot eind 2020.

Met deze subsidie willen we eigenaars stimuleren om leegstaande gebouwen een tweede leven te geven. Ze zien er dan mooier uit en als ze in gebruik zijn, zorgen ze ook voor een aangenamere sfeer in de buurt Schepen Dieter Mannaert (CD&V)

“Het is één van de initiatieven waarmee we inzetten op een opwaardering van onze stad en een aantrekkelijker winkelcentrum”, zegt schepen van lokale economie Dieter Mannaert (CD&V). “Niemand heeft baat bij onaantrekkelijke leegstaande panden in het centrum. Met deze subsidie willen we eigenaars stimuleren om die gebouwen een tweede leven te geven. Ze zien er dan mooier uit en als ze in gebruik zijn, zorgen ze ook voor een aangenamere sfeer in de buurt. Via deze subsidie willen we dus actief aan de slag om de uitstraling en aantrekkingskracht van het kernwinkelhart te verhogen en leegstand weg te werken.”

De stad krijgt voor dit project een subsidie van het Agentschap Innoveren & Ondernemen. Eigenaars of huurders die renovatieplannen hebben voor hun handelspand in de winkelkern, kunnen terecht bij de Woonwinkel. Meer informatie, het volledige subsidiereglement en het aanvraagformulier: www.dendermonde.be/subsidie-renovatie-handelspanden.