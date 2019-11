Toprestaurant ‘t Truffeltje behoudt Michelinster Nele Dooms

18 november 2019

Tijdens een groots gebeuren werden maandag de jaarlijkse Michelin-sterren uitgereikt. Dendermonde mag er alvast prat op blijven gaan een toprestaurant mét ster in huis te hebben. ‘t Truffeltje uit Dendermonde weet immers ook in de nieuwe Michelingids haar Michelinster te behouden en houdt dus stevig stand. Het restaurant beschikt al meer dan twintig jaar op rij haar Michelin-ster. Achter het fornuis in de klassezaak in de Bogaerdstraat in hartje stad staat al al die jaren Paul Mariën.