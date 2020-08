Toon en Ken vereeuwigen reuzen Mars, Indiaan en Goliath in kunstige beeldjes Nele Dooms

13 augustus 2020

14u28 4 Dendermonde Katuit mag dan al niet doorgaan en dus komen de Dendermondse Gildenreuzen Mars, Indiaan en Goliath deze zomer niet buiten, maar Dendermondenaren kunnen hun ‘gruëte mannen’ wel in huis halen. Dat is te danken aan Toon Pauwels en Ken Callebaut die de iconen van de stad vereeuwigen in kunst geïnspireerd op speelgoed.

Aanleiding van het nieuwe project is de tentoonstelling die Ken Callebaut uitbouwde in de Dendermondse bibliotheek. Met Playmobil bouwde hij daar middeleeuws Dendermonde en al zijn folklore na in een maquette van meer dan dertig vierkante meter groot. Ook de Dendermondse Gildenreuzen Mars, Indiaan en Goliath mochten daarin niet ontbreken. “Maar die bestonden natuurlijk niet in dat speelgoed”, vertelt Ken. “Uiteindelijk vond ik een oplossing in 3D-print. Omdat hier zoveel positieve reacties op kwamen, ontstond het idee om de reuzen op die manier voor een groot publiek te vereeuwigen.”

Daarvoor sloeg Ken de handen in elkaar met Toon Pauwels, die met zijn Goliart al heel wat ervaring heeft met typisch Dendermondse souvenirs en hebbedingetjes. “Samen trokken we naar beeldend kunstenaar Gert Peleman om een model van reuzen te maken, als een kunstige interpretatie op het speelgoed”, zegt Toon. Het werden uiteindelijk reuzen met flink uit de kluiten gewassen afmetingen. Mars van 14,5 centimeter, Goliath van 16 centimeter en Indiaan van 19 centimeter ogen zowel subtiel als stoer. Ze zijn te verkrijgen in drie kleuren: pimpedout-chromedout, Dark force Darth Vader Black, en 007 GoldenEye-to infinity and beyond.”

Toon en Ken zien heel wat mogelijkheden in de beeldjes, allemaal met de hand gegoten in polyester hars en vervolgens gecoat. “Ze zijn ideaal om een hoekje van de kast, bureau of de kinderkamer een unieke touch te geven”, klinkt het. “Het geeft een Dendermondse knipoog aan je interieur. We zijn zeker dat heel wat Dendermondenaars hier zot van zullen zijn.”

De tentoonstelling in de bibliotheek is nog altijd te bezoeken. “Met de nieuwe reuzen blijft er nu ook iets tastbaars aan over voor later”, zegt Ken. Een trio reuzen kost 75 euro. Mars, Indiaan en Goliath zijn ook per stuk te verkrijgen aan 25 euro. Info: www.goliart.be.