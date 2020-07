Toeterzomer coronaproof van start Nele Dooms

17 juli 2020

17u26 0 Dendermonde De zomer van speelplein Toeter in Grembergen is gestart. En ook die wordt coronaproof. Op de terrein van gemeenteschool Kraaiennest aan de Rootjensweg speelden vrijdagnamiddag een veertigtal kinderen.

Speelplein Toeter is ondertussen uitgegroeid tot een vaste waarde in Grembergen. De voorbije jaren zorgden enthousiaste monitoren er telkens voor dat kinderen naar hartenlust konden spelen. Dat is dit jaar niet anders, al moet er wel rekening gehouden worden met de veiligheidsmaatregelen in kader van de coronacrisis. “Maar dat verloopt vlot”, zegt Lisanne Heirman. “We zijn succesvol opgestart. Het lukt aardig om bubbels gescheiden te houden.”

Het aantal van 40 kinderen ligt wat lager dan normaal, maar dat hadden ze bij Toeter verwacht. En dat staat het plezier zeker niet in de weg. “We zijn gewoon al blij dat de speelpleinwerking deze zomer in Grembergen kan doorgaan”, klinkt het. “We zorgen voor activiteiten die zonder problemen kunnen in deze coronatijd. En zeep en ontsmettingsalcohol voor de handen zijn altijd ter beschikking.”

De speelpleinwerking Toeter is actief tot en met 14 augustus, elke weekdag van 12.30 tot 17 uur.