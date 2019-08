Toeter sluit succesvolle speelpleinzomer af Nele Dooms

09 augustus 2019

De speelpleinwerking Toeter van Grembergen heeft met een groot feest de speelpleinzomer afgesloten. Vijf weken lang zorgde een team van monitoren op de terreinen van basisschool Vlasbloempje voor spel en plezier. “We hebben topdagen beleefd”, zegt Amber De Visscher. “De eerste week daagden gemiddeld negentig kinderen per dag op, met dagen tot liefst 116 bezoekers. De hittegolf speelde ons wel parten. Op die dagen zagen we minder volk. Wel ervaren we dat de kinderen die langskomen dat ook echt zelf willen. We zijn hier allesbehalve goedkope opvang voor de ouders.” Om de speelpleinzomer af te sluiten, stond een Toeterfeest op het programma. De kinderen hadden daarvoor een show ingestudeerd die ze brachten voor hun ouders. Bovendien waren ook een schminkstand, gekke kapsels, tattoo’s, hotdogs, drank, een cavabar, een buikschuif, springkasteel en fotobooth voorzien.