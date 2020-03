Toestroom patiënten bij huisartsenwachtpost Vehamed zo groot dat Rode Kruis tent moet bijplaatsen: “Ook dubbel aantal artsen dan normaal aan de slag” Nele Dooms

15 maart 2020

15u41 620 Dendermonde De toestroom van patiënten aan de huisartsenwachtpost Vehamed aan de Kroonveldlaan in Dendermonde is zo groot, dat het Rode Kruis een tent bijgeplaatst heeft om wachtenden op te vangen. Patiënten die mogelijk een coronabesmetting kunnen hebben, worden afgezonderd in een triagecentrum. Er zijn met acht huisartsen dit weekend meer dan dubbel zoveel artsen aan de slag dan tijdens een doorsnee wachtdienst. “Om de overbelasting te beperken, blijven we erop aandringen dat iedereen strikt alle richtlijnen opvolgt”, klinkt het.

Sinds dit weekend hebben de huisartsenwachtpost Vehamed van regio Dendermonde en het Algemeen Ziekenhuis Sint-Blasius een tijdelijk triagecentrum voor mogelijke coronapatiënten opgericht. Zij krijgen daar een afgescheiden ruimte. Vanaf maandag is dat op weekdagen op een volledig afgescheiden locatie op de campus De Kroon aan de Kroonveldlaan. In het weekend, zoals nu , is dat een afgebakende zone binnen de huisartsenwachtpost. Wie contact opneemt met de wachtdienst met koorts en problemen met de luchtwegen en doorverwezen wordt naar Vehamed, moet de groene pijlen volgen om in het triagecentrum terecht te komen.

Extra tent

De toeloop blijkt daar echter zo groot dat vrijwilligers van het Rode Kruis werden opgetrommeld om een extra tent bij te plaatsen aan het centrum. “Door de drukte kon niet iedereen meer binnen en stonden mensen in open lucht en kou te wachten op de parking van de huisartsenwachtpost”, zegt Joris D’Hondt van het Rode Kruis Dendermonde. “Een tent biedt nu toch enige beschutting bij het wachten. En ja... die zit doorlopend volledig vol. Iedereen die zich aanmeldt voor het triagecentrum krijgt meteen een mondmasker en moet de handen ontsmetten met een gel voor hij gaat plaatsnemen.”

Wim Thierens, coördinator van Vehamed, bevestigt dat de drukte volledig te wijten is aan een toestroom van mensen die mogelijk besmet zijn met corona. “Mensen worden onderzocht, maar wie geen ziekenhuisopname naar aanleiding van heel ernstige symptomen nodig heeft, moet naar huis en zeven dagen geïsoleerd blijven. Het is dan absoluut noodzakelijk dat deze mensen deze regel strikt naleven”, zegt hij. “Wie dat wel nodig heeft, sturen we meteen naar de spoedafdeling van het ziekenhuis Sint-Blasius. Wie opgenomen wordt, ondergaat een test. Dat zijn de richtlijnen van de overheid die we op deze manier opvolgen.”

Alle hens aan denk

Feit is dat het bij Vehamed alle hens aan dek is. Bij een normaal weekend in wachtdienst zijn daar drie dokters aan de slag. Nu zijn het er een achttal. “Er is heel veel bereidheid bij de huisartsen om hier te komen helpen”, zegt Thierens. “En dat is ook nodig om het hier bol te werken. Vehamed is er in het weekend. Vanaf maandag moet iedereen weer naar zijn eigen huisarts bellen bij symptomen en dan beslist die wat er moet gebeuren.”

Vehamed roept trouwens iedereen op om zeker niet te bellen als het gaat om navragen van informatie. De telefoonlijnen van de wachtpost, actief in Dendermonde, Hamme, Zele, Berlare, Lebbeke en Buggenhout, raken daardoor overbelast, zodat echt zieke mensen die het nodig hebben niet meer binnen geraken. Wie vragen heeft over corona kan terecht op www.info-coronavirus.be of op het gratis telefoonnummer 0800/14689.

Meer over Vehamed

gezondheid

Dendermonde