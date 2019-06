Toestel in keuken ziekenhuis zorgt voor brandgeur, brandweer ter plaatse maar moet niet blussen Koen Baten

03 juni 2019

09u08 16

In het AZ Sint-Blasius in Dendermonde werd de brandweer maandagochtend opgeroepen voor een brand in de keuken van het ziekenhuis. Rond 6.30 uur merkte iemand van het aanwezig personeel een brandgeur. Een bain-marietoestel werd vermoedelijk niet uitgeschakeld bij het vertrekken en was aan het koken zonder dat er water in het toestel zat. Uiteindelijk moest er niet geblust worden en kon de brandweer samen met de technische dienst het toestel uitzetten. Er werd een controle uitgevoerd en later op de dag zal ook nog gekeken worden of het toestel nog bruikbaar is.