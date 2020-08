Toelatingsproef voor arts kan ook in Oscar Romerocollege en Pius X Nele Dooms

21 augustus 2020

14u09 1 Dendermonde/Zele Studenten die kandidaat zijn om artsenopleiding te volgen, zullen hun toelatingsexamen dit jaar ook in deze regio kunnen afleggen. Dendermonde en Zele zijn twee van de 105 geselecteerde locaties.

Normaal gezien zouden de verplichte toelatingsexamens voor de studierichtingen geneeskunde en tandheelkunde al begin juli hebben plaatsgevonden. Door de coronacrisis werden ze echter uitgesteld naar 25 en 26 augustus. De Vlaamse Regering besliste bovendien dat ze niet centraal, maar op diverse locaties verspreid over het land afgenomen zullen worden. Daarvoor zijn middelbare scholen geselecteerd. “Een decentrale organisatie is medisch veiliger dan één centrale locatie”, argumenteert de regering.

In totaal gaat het om 105 verschillende locatie in Vlaanderen en Brussel. De toelatingsproeven geneeskunde zijn gepland op 25 augustus. In Dendermonde worden examens afgelegd in het Oscar Romerocollege. In Zele is dat in het Pius X-instituut.

Ook de toelatingsexamens voor tandartsen worden georganiseerd op diverse locaties. Hiervoor zijn er 23 geselecteerd, maar die bevinden zich niet in de Dendermondse regio. Deze testen vinden plaats op 26 augustus.