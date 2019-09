Toekomst site Hof ter Boonwijk verzekerd: stad en Mariatroon vinden elkaar voor overname Nele Dooms

27 september 2019

13u03 3 Dendermonde Het ziet er naar uit dat de toekomst voor de site Hof Ter Boonwijk in Sint-Gillis verzekerd is. Zowel het stadsbestuur van Dendermonde als de Broeders van Liefde, uitbaters van woonzorgcentrum Mariatroon, hebben een principieel akkoord om een overname te bekijken. Over de modaliteiten moet nog gesproken worden, maar nu al is duidelijk dat er werkzekerheid voor al het personeel is.

De voorbije jaren heerste er onzekerheid over het voortbestaan van woonzorgcentrum Hof ter Boonwijk, waar een kleine honderd bewoners verblijven, en de bijhorende tewerkstelling. Het Dendermondse stadsbestuur maakt immers werk van de bouw van een gloednieuw rusthuis in Baasrode. Eens dat klaar, worden daarin zowel het huidige rusthuis Sint-Vincentius van Baasrode als de bedden met de grootste zorg van Hof ter Boonwijk van Sint-Gillis gefusioneerd. Het stadsbestuur zou op zoek gaan naar een overnemer voor de site van Hof ter Boonwijk. Of dat zou lukken, was lang koffiedik kijken. Tot nu.

De Broeders van Liefde, die nu het woonzorgcentrum Mariatroon in hartje stad uitbaten, zijn bereid om de resterende rusthuisbedden van Hof ter Boonwijk die in de toekomst niet meer uitgebaat zullen worden door het OCMW, over te nemen. Beide partijen hebben daarover zonet een principieel akkoord gesloten. “Natuurlijk moeten er nog extra gesprekken plaatsvinden om alles precies te regelen en concrete afspraken te maken”, zegt schepen van sociale zaken Tomas Roggeman (N-VA). “Maar belangrijk is dat de toekomst van deze site verzekerd is.”

Dat bevestigt Johan Vermoesen, algemeen directeur van Mariatroon. “Deze site biedt heel wat potentieel”, zegt hij. “Mariatroon was al langer aan het uitkijken naar een bijkomende site en Hof ter Boonwijk biedt daarvoor nu een opportuniteit. We zien hier heel wat mogelijkheden en willen hier in de toekomst zo breed mogelijke zorg aanbieden, met naast een rusthuis ook bijvoorbeeld assistentiewoningen. Op dat vlak heeft Mariatroon alvast heel wat ervaring met bouwen en verbouwen, want dat deden we op ons terrein aan de Brusselsestraat ook al.”

Door de samenwerking met Mariatroon wordt het zorgaanbod in Sint-Gillis verzekerd. Ook voor het personeel is er met het principieel akkoord nu zekerheid. “Wij garanderen al de zeventig werknemers van Hof ter Boonwijk dat ze in dienst van de stad kunnen blijven werken als ze dat willen”, zegt algemeen directeur van de stad Wouter Van der Vurst. “Dat kan door aan de slag te gaan in andere rusthuizen of bij andere diensten zoals poetshulp, thuiszorg, enzovoort. Willen personeelsleden liever voor Mariatroon gaan werken, dan kan dat natuurlijk ook. De keuze is aan hen, maar de werkzekerheid wordt voor iedereen gewaarborgd.”

“Het is belangrijk dat er in dit dossier nu duidelijkheid is voor zowel personeel van Hof ter Boonwijk, bewoners en hun familie”, zegt burgemeester Piet Buyse (CD&V). “Deze overeenkomst met Mariatroon is een win-win. De stad heeft hiermee een sterk partner en de neuzen zitten in dezelfde richting om hier een heel mooi project van te maken.”