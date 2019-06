Toegangsverbod voor voetweg aan Oude Baan Nele Dooms

19 juni 2019

Er komt een toegangsverbod voor alle voertuigen aan de voetweg 89, die de verbinding maakt tussen de Oude Baan en de parking van papierproducent VPK in Oudegem. De voetweg loopt parallel aan de Hunnenbergstraat in Oudegem. Buurtbewoners van de wegel deden meldingen bij de stad dat deze voetweg ook gebruikt werd door fietsers en zelfs quads. Ze zorgden voor hinder en gevaarlijke situaties voor voetgangers. Bovendien beschadigden de quads regelmatig afsluitingen. Om hier een mouw aan te passen, neemt het Dendermondse stadsbestuur extra verkeersmaatregelen. Aanvankelijk was gedacht om met paaltjes aan beide toegangen de voetweg ontoegankelijk te maken. Maar dan zou er ook geen toegang meer mogelijk zijn voor rolstoelgebruikers en ouders met kinderwagens. Daarom is nu gekozen voor een verkeersbord dat een toegangsverbod voor alle voertuigen moet aangeven. Voetgangers kunnen dan wel nog door en fietsers, mits ze de fiets aan de hand nemen.