Toegang tot perron station Oudegem eindelijk verbeterd Nele Dooms

07 juni 2019

12u00 0 Dendermonde Eindelijk kunnen pendelaars die aan het station van Oudegem de trein willen nemen, perron 1 weer wat beter bereiken. Treinreiziger Tom Bogman uit Oudegem drong daar al een paar maanden op aan.

“Na werken was het haast onmogelijk geworden om het perron te bereiken”, schetst hij. “Er was geen verharding en pendelaars moesten door kiezels en plassen ploeteren om op de trein te kunnen stappen. Vooral voor mensen die minder mobiel zijn en ouderen was dit ronduit gevaarlijk. De toestand was bovendien allesbehalve handig voor wie met de rolstoel of met kinderwagen naar de trein wilde.”

Na wat over en weer gemail met stadsbestuur van Dendermonde en de NMBS is er nu toch schot in de zaak gekomen om de toegang tot het perron te verbeteren. Er is een voorlopige verharding aangebracht. Volgende week start de renovatie van de fietsenstalling aan het station van Oudegem. En de NMBS heeft het station van Oudegem opgegeven voor de prioriteitenlijst van dringende perronherstellingen. “Goed dat er na twee maanden eindelijk wat concrete actie komt, maar dit had eigenlijk al langer hersteld moeten zijn”, meent Bogman. “Als de stad en NMBS het menen met toegankelijkheid, dan had dit niet zo lang mogen duren.”

Het stadsbestuur belooft alvast om bij de komende werken aan het kruispunt van de spoorweg met de Oudegemsebaan, in het kader van de heraanleg van de omgeving van VPK, een extra oogje in het zeil te houden. “We zullen erop laten toezien dat de toegang naar de perrons tijdens deze werken goed bereikbaar blijven en de reizigers weinig of geen hinder van de werken ondervinden”, klinkt het.