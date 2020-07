Toch Zomer van Vlieg: twee spannende zoektochten uitgewerkt Nele Dooms

13 juli 2020

10u26 0 Dendermonde Het coronavirus mag het land dan in zijn greep houden, verschillende stadsdiensten van Dendermonde zorgen ervoor dat er voor kinderen toch vanalles te beleven valt deze zomer. Ze zetten in op zoektochten en spelopdrachten, zodat de jaarlijkse “Zomer van Vlieg” ook nu een feit is. Er zijn twee spannende zoektochten uitgewerkt en ook de dag van Katuit zal niet zomaar voorbij gaan.

“Super Secret” is een eerste zoektocht. Die speelt zich af in het stadspark van Dendermonde. Een spannende digitale zoektocht leidt deelnemers naar de gestolen juwelen van Barones Berenborst. Daarvoor moeten ze verborgen aanwijzingen in het park vinden en ze ontcijferen met de Super Secret app. Verdachten afluisteren, geluidsfragmenten decoderen en de hulp van een commissaris via Facebook Messenger ontcijferen, brengt de escape room in het stadspark tot leven. Deze twee uur durende interactieve zoektocht is geschikt voor speurneuzen vanaf 8 jaar.

“Op stap met SuperVlieg” is een wandelzoektocht in de deelgemeenten van Dendermonde. Onderweg geeft SuperVlieg de kinderen doe-opdrachten via Facebook Messenger. Ze lossen ook leuke vragen over hun omgeving op en gaan op zoek naar dieren en planten die ze onderweg kunnen vinden. SuperVlieg deelt de punten uit en is de ideale motivator om de kinderen aan het wandelen te krijgen. De wandelingen zijn telkens zo’n 4 kilometer lang.

De Zomer van Vlieg wil ook de dag van Katuit, die dit jaar jammer genoeg niet uitgaat, op 27 augustus niet zomaar voorbij laten gaan. Een hele dag lang kan iedereen filmpjes maken rond het thema van de reuzenommegang en die worden op het einde van de dag samen gegoten tot een video. Alle info: www.dendermonde.be/zomervanvlieg.