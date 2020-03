Toch wekelijkse marktdag tijdens coronacrisis, maar opvallend minder volk Nele Dooms

16 maart 2020

14u23 3 Dendermonde Ondanks de coronacrisis ging de wekelijkse maandagmarkt in het stadscentrum van Dendermonde toch door. Marktkramers waren op post, maar er daagden opvallend minder bezoekers dan anders op. “En wie er is, is eigenlijk niet bezig met kledij of schoenen kopen”, stellen de marktkramers vast.

Dat het opvallend rustig was op de maandagmarkt in Dendermonde, is het minste wat te zeggen valt. Hoewel de meeste marktkramers wel hun kraam opstelden, bleven veel klanten weg. “Dramatisch”, zegt marktkramer Kim Bosmans van Schoenen Van Tricht. Die staat wekelijks aan de Vlasmarkt, maar verkocht nu amper een schoen. “Mensen zijn nu niet bezig met nieuwe sandalen”, zegt hij. “Het is tof van de stad dat ze de marktdag laten doorgaan, maar veel hebben we er niet aan. De klanten blijven weg. En wie wel op de markt loopt, doet dat om even een frisse neus te halen of voeding te kopen. De kramen met voedsel hebben merkelijk beter te doen.”

Opvallend: bezoekers van de marktdag die er wel waren, hielden de nodige afstand van andere aanwezigen. Met mondjesmaat liepen mensen over straat, tussen de marktkramen. “Het is toch een opmerkelijk verschil met andere marktdagen”, stellen Wim Onselaere en zijn vrouw Arlette Van den Bonne, trouwe marktgangers uit Grembergen, vast. “Er loopt een pak minder volk rond.”

Onselaere en zijn echtgenote vinden niet dat ze een risico nemen om naar de markt te komen. “We blijven ver van iedereen weg. De frisse lucht doet gewoon even deugd”, zeggen ze. “We zitten al van donderdag binnen naar aanleiding van de coronacrisis, ook de kleinkinderen komen momenteel niet op bezoek uit voorzorg. Maar op den duur worden we gek van altijd binnen te zitten. In open lucht en met voldoende afstand van andere mensen wagen we ons nu toch graag eens buiten huis.”

Of de marktdag volgende week maandag nog evenveel marktkramers mag verwachten, lijkt twijfelachtig. Schoenenverkoper Bosmans twijfelt alvast. “Ik denk dat het weinig zin heeft”, zegt hij.