Toch weer postbus aan gemeentehuis Nele Dooms

06 december 2019

17u27 0 Dendermonde Er komt dan toch opnieuw een rode postbus in Oudegem. Dat heeft schepen Tomas Roggeman (N-VA) vernomen bij BPost, nadat hij de voorbije maanden meermaals aandrong in dit dossier. De nieuwe postbus krijgt opnieuw een plaats aan het gemeentehuis.

Bpost maakte begin 2019 bekend dat er in Vlaanderen een hele reeks rode brievenbussen verdwenen. Eén op 4 bussen moest weg en ook Dendermonde ontsnapte daar niet aan. In Oudegem werden de rode brievenbussen aan de Oudegemnsebtaan, ter hoogte van het gemeentehuis, en in de Pastoor J. De Harduynstraat geschrapt. Maar dat stuitte daar op veel protest. Enkel de brievenbus aan de Eegene bleef er over, liefst 3,7 kilometer van het centrum.

Het stadsbestuur stuurde een brief aan BPost met de vraag ten minste één rode brievenbus per kern van elke deelgemeente te behouden. Toch werden ze weggenomen. Maar er is nu, bijna een jaar later, toch goed nieuws. “Oudegem krijgt toch terug een postbus in het centrum”, zegt Roggeman. “Na maanden van trekken en sleuren achter de schermen bij BPost, tot zelfs een bezoek aan de hoofdzetel in Brussel, kreeg ik eindelijk goed nieuws. Het is binnenkort dus weer gedaan met rondrijden om een brief te posten.”