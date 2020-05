Toch weer patiënt overleden aan coronavirus in AZ Sint-Blasius Nele Dooms

03 mei 2020

12u08 0 Dendermonde Het aantal coronapatiënten in het Algemeen Ziekenhuis Sint-Blasius van Dendermonde blijft dalen. Toch viel alweer een overlijden te betreuren.

Er verblijven momenteel zestien patiënten die besmet zijn met het coronavirus in het Dendermondse ziekenhuis. Twee ervan zijn opgenomen op de dienst Intensieve Zorgen. Daarnaast zijn er nog drie patiënten waarvan vermoed wordt dat ze besmet zijn met Covid-19, maar waarvan de testresultaten nog niet gekend zijn. De voorbije 24 uur was er spijtig genoeg toch weer één overlijden van een coronapatiënt te betreuren. Eén patiënt mocht het ziekenhuis verlaten omdat hij voldoende hersteld was.