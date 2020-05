Toch weer extra opname van coronapatiënt in AZ Sint-Blasius Nele Dooms

18 mei 2020

11u44 2 Dendermonde Het aantal coronapatiënten in het Algemene Ziekenhuis Sint-Blasius van Dendermonde is toch weer gestegen. Er is één patiënt bijgekomen.

Momenteel verblijven er vier patiënten die besmet zijn met het coronavirus in het Dendermondse ziekenhuis. De voorbije dagen was het aantal tot het laagste cijfer in weken gezakt, namelijk drie. Nu is er toch weer een extra opname. Eén van de patiënten verblijft op de dienst Intensieve Zorgen. Er zijn geen ‘verdachte’ patiënten met mogelijke symptomen van Covid-19 die wachten op testresultaten. Er waren de voorbije 24 uur ook geen overlijdens bij coronapatiënten. Er was ook geen enkele patiënt die het ziekenhuis weer kon verlaten.