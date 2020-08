Toch opnieuw groen licht voor kermissen: “Dankzij goede opvolging van maatregelen door onze inwoners en bijhorende goede cijfers” Nele Dooms

19 augustus 2020

13u50 48 Dendermonde Er zullen de komende weken dan toch opnieuw kermissen mogen plaatsvinden in Dendermonde. Dat is zonet beslist in samenspraak met de Veiligheidscel van de stad.

Eerst mochten ze wel, maar begin augustus werd in Dendermonde weer beslist dat de kermissen dan toch geannuleerd zouden worden. Aanleiding van die beslissing toen waren de stijgende cijfers van besmettingen in deze coronacrisis. Maar nu komt er toch weer groen licht voor de kermissen. “Door de goede opvolging van de maatregelen door onze inwoners en bijhorende goede cijfers kan deze beslissing nu herzien worden”, legt burgemeester Piet Buyse (CD&V) uit.

De stad maakt zich sterk dat de kermissen volledig coronaproof zullen verlopen. Het maximum aantal bezoekers bedraagt 200, mondmaskers zijn verplicht en bezoekers moeten rechts aanhouden. Op drukke momenten zullen stewards ingezet worden om de kermisuitbaters te helpen bij de controle van het aantal bezoekers. Er vinden geen randactiviteiten plaats. De kermissen zullen telkens te bezoeken zijn tussen 15 en 22 uur.

Een eerste kermis die hierdoor kan doorgaan, is die op de Groene Dender in Dendermonde-centrum van zaterdag 22 augustus tot maandagmiddag 31 augustus. In Sint-Gillis zullen kermiskramen op het kerkplein opgesteld zijn van vrijdag 4 september tot dinsdag 8 september en hetzelfde weekend is dat ook het geval op het kerkplein van Oudegem. De kermis op het kerkplein van Grembergen is te bezoeken van vrijdag 11 september tot dinsdag 15 september. Een week later, van vrijdag 18 tot dinsdag 22 september, is het de beurt aan de kermis op het Dorpsplein van Baasrode en op het kerkplein van Schoonaarde. Van vrijdag 16 oktober tot dinsdag 20 oktober is het nog eens kermis op de Groene Dender in het centrum.