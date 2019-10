Toch nog even nazomer... en dat is volop genieten Nele Dooms

13 oktober 2019

Tegen alle verwachtingen in werd het dit weekend toch nog even mooi nazomerweer. En dat betekend ook in Dendermonde voor velen het signaal om nog even te genieten van warme zonnestralen en aangename temperaturen. Onder andere in de speeltuin aan zwembad Olympos werd het druk. Terwijl ouders op een bank vlakbij genoten van zonnestralen op het aangezicht, leefden kinderen zich uit op de verschillende speeltuigen. Dat kon zelfs in korte mouwen en korte broek. Meisjes die eerst een verjaardagsfeestje hielden in het zwembad, konden daarna niet weerstaan aan het mooie weer om ook nog even in de speeltuin te vertoeven. Hert Kalendijkgebied vlakbij lokte dan weer heel wat fietsers en wandelaars.